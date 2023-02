Nach 0:5-Pleite: Nürnberg feuert Trainer Weinzierl

via

Das Kapitel Weinzierl ist beim 1. FC Nürnberg nach nur 13 Spielen wieder beendet. Der Club hat den Trainer am Montag entlassen.

Markus Weinzierl ist nicht mehr Trainer des 1. FC Nürnberg. Das gab der Club am Montagmorgen offiziell bekannt.

Nach nur 13 Spielen ist die Zeit für den 48-jährigen Trainer bei den Franken schon wieder zu Ende. Unter ihm konnte Nürnberg sich mit nur fünf Siegen(fünf Niederlagen, drei Remis), zwei davon im DFB-Pokal, nicht aus der Abstiegsgefahr befreien. Nach der 0:5-Klatsche gegen den 1. FC Heidenheim zogen die Verantwortlichen nun die Reißleine.

Auch Co-Trainer Tobias Zellner wurde von seinen Aufgaben entbunden. Gegen 13 Uhr will der Tabellen-13. in Person von Dieter Hecking in einer Pressekonferenzs das weitere Vorgehen erläutern. Vorerst soll Frank Steinmetz die Trainingseinheiten leiten.

