Nach 100. Bundesligaspiel: Mwene verlängert bei Mainz

Phillipp Mwene bleibt dem FSV Mainz 05 erhalten. Der 32-jährige ÖFB-Teamspieler verlängerte seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Bundesligisten, wie der am Donnerstag bekanntgab.

Details bezüglich der Vertragsdauer gab es nicht. Der Außenverteidiger hatte am Samstag gegen Leipzig sein 100. Bundesligaspiel für die Mainzer absolviert, in dieser Saison war er in 21 Pflichtspielen im Einsatz. Nur aufgrund einer Verletzung waren es nicht noch mehr.

„Phillipp ist seit vielen Jahren eine wichtige Konstante in unserer Mannschaft – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist einen überragender Charakter und hat sich mit seinen Leistungen und seinem Einsatz große Verdienste um unseren Verein erworben“, sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert. Der 27-fache ÖFB-Teamkicker wechselte im Sommer 2018 erstmals nach Mainz und spielt dort nach seinem zweijährigen Engagement bei PSV Eindhoven seit August 2023 wieder. „Der Verein, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen, und das bedeutet mir enorm viel. Ich fühle mich hier wohl“, erläuterte Mwene.

(APA) / Bild: Imago