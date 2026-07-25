Nach 100-Mio.-Absage an Real: Nächster Topklub will Leipzig-Star

Yan Diomande von RB Leipzig hat die Aufmerksamkeit der Weltklubs geweckt. Nach Real Madrid ist nun der nächste Gigant vorstellig geworden.

Die Königlichen und der FC Liverpool sind schon bei Leipzig abgeblitzt, nun hat auch Manchester City nach exklusiven Sky Sport-Infos ein XL-Ablösepaket hinterlegt. Die Top-Klubs stehen beim deutschen Bundesliga-Klub weiter Schlange!

Nachdem zunächst die Königlichen 90 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni für Yan Diomande boten – wie vor einigen Wochen schon der FC Liverpool – und eine Absage kassierten, arbeitet nun auch Manchester City an einem Transfer. Wie Sky Sport erfuhr, haben die Skyblues mündlich signalisiert, ein Paket von rund 100 Millionen Euro zu schnüren, was aber weiterhin zu wenig für die Roten Bullen ist. Ein schriftliches City-Angebot liegt noch nicht vor.

Für Leipzig ist die derzeitige Marksituation ideal, denn der 19-jährige Ivorer hat keine Ausstiegsklausel. Entsprechend läuft es im Diomande-Poker wohl auf ein Wettbieten der Topklubs hinaus.

Für RB steht fest: Wenn Diomande geht, dann nur für deutlich über 100 Millionen Euro, wie Sky Sport bereits in Transfer Update – die Show berichtete.

Diomande bereits mit PSG einig

Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist an dem 19-Jährigen interessiert. Der Ivorer ist sich mit PSG nach Sky Sport-Informationen bereits über einen Vertrag bis 2031 einig.

Aber: Paris hat zur Stunde noch nicht geboten – es bleibt eine offene Situation. Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. „Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, so Diomande. Aktuell verweilt der Shootingstar noch im WM-Urlaub.

Kam vor einem Jahr aus Laganes

Der Teenager war erst vor einem Jahr vom spanischen Klub CD Leganes nach Leipzig gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieb. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte einem Sommer-Transfer zuletzt erneut eine Absage erteilt.

„Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab“, sagte er während der WM der Bild. Es werde der Zeitpunkt kommen, dem Spieler den nächsten Schritt zu ermöglichen, „aber nicht dieses Jahr.“