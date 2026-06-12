Nach 13 Jahren: Soares kehrt zu Aufsteiger Lustenau zurück

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau hat Außenverteidiger Danilo Soares nach 13 Jahren in Deutschland nach Vorarlberg zurückgeholt.

Der 34-jährige Brasilianer erhielt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028, wie die Austria am Freitag mitteilte. Soares hatte bereits von 2010 bis 2013 für Lustenau gespielt und 91 Pflichtspiele (2 Tore/7 Assists) absolviert. Zuletzt war er im Nachbarland beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Einsatz.

Soares: „Freue mich riesig über Rückkehr nach Lustenau“

„Ich freue mich riesig über meine Rückkehr nach Lustenau. Als ich den Verein 2013 verlassen habe, habe ich immer gesagt, dass ich eines Tages zurückkehren werde – und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bin all die Jahre mit der Austria in Kontakt geblieben, habe hier viele Freunde und Vorarlberg ist eine Region, die ich sehr mag. Umso schöner ist es, nun wieder das grün-weiße Trikot tragen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und die Fans wiederzusehen“, so Soares zu seiner Rückkehr ins Ländle.

Lustenau-Sportdirektor Dieter Alge sagt zum Transfer: „Mit Danilo bekommen wir einen Spieler, der uns mit seiner Erfahrung in der Bundesliga weiterhelfen wird. Er bringt nicht nur außergewöhnliche Qualität auf dem Platz mit, sondern verkörpert auch jene Mentalität und Professionalität, die für unser Team enorm wertvoll sind. Zudem passt er vom Profil her perfekt in unsere Spielphilosophie und ist auch menschlich eine Bereicherung für unsere junge Mannschaft.“

(APA/Red./Austria Lustenau) / Bild: Imago