Nach 15 Jahren: Rasid Mahalbasic kehrt zurück nach Österreich

Rasid Mahalbasic ist nach 15 Jahren als Basketballprofi im Ausland „heimgekehrt“. Der 34-jährige Center hat beim BC Vienna unterschrieben, der somit seine zweite Station in Österreich wird. Bis 2010 hatte der 99-fache Nationalteamspieler den Dress der Wörthersee Piraten aus seiner Heimatstadt Klagenfurt getragen.

In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten war der „Weltenbummler“ für 18 Clubs in 13 Ländern und auf vier Kontinenten tätig. Mahalbasic stand in Europa (u.a. Fenerbahce Istanbul/TUR, Sevilla, Lugo, Burgos/ESP, Oldenburg/GER) ebenso wie in Zenralasien (Almaty/KAZ), Nordafrika (Bengasi/LBA) sowie in Nordamerika (Xalapa/MEX) unter Vertrag, wo er vor seiner Rückkehr nach Österreich spielte.

In Nischny Nowgorod (RUS) hatte der Klagenfurter in der Saison 2015/16 seine Frau kennengelernt. Mit ihr hat er mittlerweile zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren. Die Familie war auch der Hauptgrund für die „Heimkehr“ des Basketballprofis. Mit dem BC Vienna wird Mahalbasic nicht nur die heimischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup) bestreiten, sondern auch in der Adriatic League (ABA-Liga) antreten.

(APA)

Beitragsbild: Imago