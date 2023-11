Nach 15 Monaten Baby-Pause: Osaka gibt Comeback in Brisbane

Japans Tennisstar Naomi Osaka wird nach 15 Monaten Baby-Pause ihr Comeback beim Turnier im australischen Brisbane geben. Den Start der ehemaligen Weltranglisten-Ersten teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist vom 31. Dezember bis 7. Jänner angesetzt.

„Ich freue mich wirklich darauf, wieder auf den Platz zu gehen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich liebe es immer, meine Saison in Brisbane zu beginnen und kann es kaum erwarten, zurückzukehren“, wurde Osaka in der Mitteilung des Veranstalters zitiert. Sie erwarte „ein brillantes Comeback“.

Die 26-Jährige teilte auf ihrem Instagram-Account mit 2,7 Millionen Followern die Nachricht des Veranstalters und schrieb dazu, dass sie „super aufgeregt“ sei. Ihr erstes großes Turnier wird die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wenig später bei den Australian Open in Melbourne vom 14. bis 28. Jänner bestreiten.

Osaka hatte im Juli berichtet, dass sie Mutter geworden ist. Seit September 2022 hat sie kein Spiel auf der Profitour bestritten. Vor zwei Jahren hatte sie über Depressionen und Angstzustände berichtet und später eine längere Pause genommen, um ihre mentale Gesundheit zu schützen.

(APA)/Bild: Imago