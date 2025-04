Nach 17 Jahren: Erster Sieg in NBA-Playoffs für Detroit

Die Detroit Pistons haben sich am Montag in der NBA über ein seltenes Erfolgserlebnis freuen dürfen. Der Club setzte sich bei den New York Knicks mit 100:94 durch und gewann damit erstmals seit 17 Jahren ein Spiel in den Play-offs. Dadurch steht es in der „best of seven“-Serie des Eastern-Conference-Auftaktrundenduells 1:1. Im „Westen“ gelang den Los Angeles Clippers mit einem knappen 105:102 bei den Denver Nuggets ebenfalls der Ausgleich.

Cade Cunningham steuerte mit 33 Punkten die meisten für Detroit bei, in der finalen Phase des Spiels stand aber der Deutsche Dennis Schröder im Mittelpunkt, der 55 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier zum 97:94 und in der Folge auch noch mit einem Freiwurf scorte. Es war sein 20. Punkt im Spiel. Durch den Erfolg endete eine in der NBA einzigartige Serie von 15 Niederlagen in Folge in der K.o.-Phase. Die hatte seit Spiel vier gegen die Boston Celtics in den Conference-Finals 2008 Bestand gehabt. Vor dieser Saison hatten sich die Pistons seit 2019 nicht mehr für die entscheidende Ligaphase qualifiziert.

Pistons nun zweimal zu Hause

„Die ganze Stadt hat sehr lange auf diesen Sieg gewartet, es fühlt sich großartig an“, sagte Cunningham. Für die Knicks half es nichts, dass Jalen Brunson mit 37 Punkten die meisten des Abends verbuchte. In den kommenden beiden Partien haben die Pistons Heimrecht.

Die Clippers konnten sich auf einen überragenden Kawhi Leonard verlassen, der es auf 39 Punkte brachte. Nikola Jokic verbuchte ein Triple Double aus 26 Punkten, 12 Rebounds und 10 Vorlagen für Denver, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Wie bei Denvers Auftakterfolg nach Verlängerung ging es extrem eng zur Sache. Die beiden kommenden Spiele gehen in Los Angeles über die Bühne.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde („best of seven“) – Eastern Conference: New York Knicks – Detroit Pistons 94:100. Stand in der Serie: 1:1; Western Conference: Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 102:105. Stand 1:1.

(APA)

Beitragsbild: Imago