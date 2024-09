Nach 2:9-Debakel: Dinamo Zagreb trennt sich von Cheftrainer

Dinamo Zagreb hat sich nach dem 2:9-Debakel gegen Bayern München in der Fußball-Champions-League von Trainer Sergej Jakirovic getrennt.

Sein Aus erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen, teilte Kroatiens Serienmeister am Donnerstag mit. Jakirovic (47) war seit Februar 2023 Chefcoach von Dinamo. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Sandro Perkovic das Amt interimistisch. Dinamo tritt in der Champions League am 23. Oktober in der dritten Runde bei Red Bull Salzburg an.

(APA) / Bild: Imago