Nach 64 Jahren fahren die Frauen wieder am Hahnenkamm

64 Jahre nach den letzten Frauen-Skirennen am Hahnenkamm werden an diesem Wochenende zwei Europacup-Super-G auf dem Mittelteil der Kitzbüheler Streif ausgetragen. Bei den Rennen der Serie unterhalb des Weltcups sind am Samstag und Sonntag (jeweils 10.30 Uhr) auch 15 ÖSV-Läuferinnen der zweiten Garde am Start, darunter die Europacup-Führende Nadine Fest.

Zuschauer auf Ski können das Startgelände Mausefalle Boden erreichen, und ab der Gschößwiese entlang der Parallel-Streif-Piste die Leistungen der Athletinnen vor Ort beobachten, teilte der Kitzbüheler Skiclub mit. Das Ziel befindet sich auf Oberhausberg und ist von der Publikumspiste aus erreichbar. Als die Frauen 1961 zuletzt in Kitzbühel fuhren, triumphierte Traudl Hecher in Abfahrt, Slalom und Kombination.

(APA) Foto: GEPA