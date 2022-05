Nach Abbruch: Brasilien & Argentinien müssen WM-Qualispiel wiederholen

via

via Sky Sport Austria

Das Anfang September 2021 nach einem Corona-Eklat abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird definitiv wiederholt. Die Berufungskommission des Fußball-Weltverbandes FIFA lehnte die Beschwerden beider Länder ab und bestätigte damit die Mitte Februar von der Disziplinarkommission getroffene Entscheidung. Das teilte die FIFA am Montag mit.

Für die WM-Teilnahme beider Länder ist die Partie belanglos. Sowohl Brasilien und Argentinien sind bereits für die Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember in Katar qualifiziert.

Die Partie war am 5. September 2021 in São Paulo nach wenigen Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten Beamte der Gesundheitsbehörde Anvisa das Spielfeld betreten, um drei in England arbeitende argentinische Spieler wegen angeblicher Verstöße gegen die (nationalen) Corona-Bestimmungen vom Platz zu holen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.