Nach Absage: Cup-Halbfinale zwischen Ried und LASK neu angesetzt

Das Halbfinale im ÖFB-Cup zwischen der SV Ried und dem LASK ist für Mittwoch, 18. März (18:00 Uhr) neu angesetzt worden.

Das Oberösterreicher-Duell um den Einzug ins Endspiel war vergangenen Mittwoch wegen zu starken Nebels im Innviertel abgesagt worden. Der Gegner im Finale am 1. Mai (16:00 Uhr) in Klagenfurt steht mit dem SCR Altach schon fest.

Die Vorarlberger haben überraschend Red Bull Salzburg mit einem 1:0 aus dem Bewerb geworfen.

