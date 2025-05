Nach Abschiedsgerüchten: Conte-Entscheidung gefallen

Meister SSC Napoli geht auch in die kommende Saison mit Trainer Antonio Conte. „Volle Kraft voraus, stärker als je zuvor“, schrieb Napoli-Präsident und -Eigentümer Aurelio De Laurentiis am Donnerstagabend auf seinem X-Account und versah den Post mit einem Foto, das ihn neben Conte während der Meisterparade in den Straßen Neapels zeigt.

Der Klub verbreitete in den Sozialen Medien ein Video, das Highlights der abgelaufenen Saison zeigt – der wortspielerische Titel: „Con te again“ („wieder mit dir“).

Nach dem Gewinn des Scudetto hatte es Gerüchte um einen Wechselwunsch des 55-jährigen Conte zu seinem früheren Klub Juventus Turin gegeben, den er von 2011 bis 2014 gecoacht hatte. Conte besitzt in Neapel noch einen Vertrag bis 2027.

De Laurentiis selbst hatte die Spekulationen vor wenigen Tagen angefacht. „Wenn man sich in einem bestimmten Umfeld nicht wohlfühlt, muss man wechseln, wie es bereits mit Luciano Spalletti nach dem Scudetto 2023 der Fall war“, hatte der Klubboss dem TV-Sender Rai 1 auf die Frage geantwortet, ob Conte dem Klub nach dem Titelgewinn auch in der Saison 2025/26 erhalten bleibe. Spalletti hatte die SSC 2023 nach dem Gewinn des Scudetto verlassen.

