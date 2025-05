Nach Abstieg: Austria Klagenfurt mit offenem Brief an die Fans

Seit vergangenen Freitag ist es fix: Austria Klagenfurt muss den Gang in die zweite Liga antreten und verabschiedet sich aus der ADMIRAL Bundesliga.

Am Montag hat der Verein einen offenen Brief an die Fans, Sponsoren und Partner im Namen von Präsidium und Geschäftsführung verschickt. Austria Klagenfurt will „in den kommenden Tagen die aktuelle Situation intensiv analysieren, um dann mit vollem Fokus und großer Motivation die Neuausrichtung in der 2. Liga in Angriff zu nehmen.“

Der ganze Brief im Wortlaut:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Fans und Partner der Austria Klagenfurt,

nach vier intensiven und über weite Strecken sehr erfolgreichen Jahren in der ADMIRAL Bundesliga ist der SK Austria Klagenfurt aus der höchsten Spielklasse abgestiegen. Das ist wahnsinnig bitter und markiert ohne Zweifel einen Einschnitt, aber eröffnet uns zugleich die Chance auf einen Neustart. So hart der Gang in die 2. Liga auch ist, wir werden uns aufrichten und wieder angreifen.

Die Enttäuschung über den Abstieg ist groß, doch in den vergangenen Jahren haben wir wichtige Aufbauarbeit geleistet. Aus 50 Kindern sind mehr als 400 geworden, die mit Stolz das Austria-Wappen tragen. Es wurde eine Reihe an Junioren-Nationalspielern entwickelt, die nun den Raum bekommen, um für die Kampfmannschaft zu spielen und sich noch stärker entfalten zu können. Weitere werden folgen.

Zu betonen ist überdies, wie der Frauenfußball gefördert wurde und entsprechend gewachsen ist. Durch einen Zusammenschluss mit den Carinthians Hornets wird die Austria Klagenfurt schon in der kommenden Saison auch hier in der 2. Bundesliga antreten. Das hat große Strahlkraft für unseren Verein.

Trotz der rasanten sportlichen Entwicklung nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga im Sommer 2021 entstand in Klagenfurt keine Fußball-Euphorie. Dreimal qualifizierte sich das Team für die Top 6, mischte mit im „Konzert der Großen“, aber die Besucherzahlen stiegen nicht in der erhofften Größenordnung an. Dennoch ist uns wichtig zu betonen, dass wir stolz sind auf alle Austria-Fans, die voller Leidenschaft und Identifikation hinter dem Klub stehen. Wir bauen weiter auf diesen Support. Wie heißt es so schön: Liebe kennt keine Liga.

Gerade in schweren Zeiten zeigt sich, wie gefestigt eine Gemeinschaft wirklich ist. Nicht nur am Fußballplatz, sondern auch um den Verein herum. Wir werden alles daransetzen, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen. Klar ist aber auch, dass wir auf die Unterstützung unserer Sponsoren und Partner mehr denn je angewiesen sind. Nur mit Ihnen an unserer Seite kann das Fundament gelegt werden, auf dem wir diesen Neubeginn aufbauen wollen.

Wir hoffen und setzen darauf, dass Sie diesen Weg mit uns gehen, dass wir noch enger zusammenrücken. Nicht nur als Fan, Sponsor oder Partner, sondern als Teil einer violetten Fußball-Familie, die sich nicht von Rückschlägen unterkriegen lässt. Die Austria Klagenfurt steht – und wir glauben fest daran, dass wir mit harter Arbeit, Überzeugung und einem Schulterschluss eine positive Rolle spielen können.

Wir wissen, dass der Weg steinig wird. Aber wir sind entschlossen, ihn zu gehen. Mit Herz, mit Verstand und mit einem klaren Plan: Wir werden noch stärker auf Talente aus der eigenen Akademie setzen, auf Spieler aus der Region, die sich mit unserem Klub und seinen Werte identifizieren. Wir wollen unserem Team ein Umfeld geben, das es trägt. Mit einer Klub-Führung, die Verantwortung übernimmt, und mit Partnern, die an uns glauben.

Präsidium und Geschäftsführung, SK Austria Klagenfurt“

(Austria Klagenfurt / Red.)

Bild: GEPA