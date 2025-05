Nach Abstieg: Klagenfurt-Sponsor verlangt Geld zurück

Austria Klagenfurt drohen nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Liga finanzielle Sorgen!

Wie die Kronenzeitung (Dienstag-Ausgabe) berichtete, wird Hauptsponsor Helmut Kaltenegger eine im Zuge der Lizenzierung zur Verfügung gestellte Summe von mehr als 700.000 Euro zurückverlangen. Gleichzeitig kündigte der Goldhändler Gespräche mit Gesellschafter Zeljko Karajica an. Laut dem Bericht schuldet die Austria Ex-Spielern und Dienstleistern noch Beiträge in sechsstelliger Höhe.

Der Vertrag mit Kaltenegger und dessen TGI-Group gilt laut dessen Angaben nur für die Bundesliga, die im April überwiesene Summe nur im Fall des Klassenerhalts an den Club gehen. „Das ist vertraglich so fixiert und korrekt. Meine Vorstände drängen mich dazu, dass ich darauf bestehe. Und es waren nicht 600.000 Euro, sondern etwas mehr als 700.000 Euro“, wurde Kaltenegger in der Krone zitiert. Der Club war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Möglichkeit „in irgendeiner Form“ zu übernehmen

Der Steirer gab an, dass er bei einem Ligaverbleib weiteres Geld nachschießen wollte. Mit Karajica soll es nun Gespräche geben. „Der Klub gehört ihm, ich will nicht vorgreifen – aber wenn meine TGI-Group mehr am Ball sein dürfte, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass wir in irgendeiner Form übernehmen. Vernünftige Leute hätte ich, die sich interessieren würden“, berichtete Kaltenegger. Verwaltungsräte und Geschäftsführer seines Unternehmens seien von solchen Plänen jedoch „nicht gerade begeistert“.

Noch nicht überwiesen hat der Club laut dem Zeitungsbericht April-Gehälter an nicht näher genannte Ex-Spieler. Auch sollen Dienstleister und der Sportpark Klagenfurt noch nicht bezahlt worden sein. Der Sportpark gewährte der Austria demnach einen Zahlungsaufschub. Von der Bundesliga gibt es nach dem Abstieg eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 300.000 Euro. Der Anspruch auf diese Summe entsteht aber nur, wenn der betroffene Club die Lizenz für die dem Abstieg folgende Saison erhalten hat bzw. dieser kein Insolvenzverfahren eröffnet.

