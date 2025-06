Nach Achtelfinal-Qualifikation: Wiedersehen zwischen Messi und PSG

Für Fußballstar Lionel Messi kommt es zwei Jahre nach seinem Abschied zum Wiedersehen mit Paris Saint-Germain. Bei der Klub-WM spielte der Weltmeister aus Argentinien mit Inter Miami zum Vorrundenabschluss 2:2 (1:0) gegen den brasilianischen Rekordmeister SE Palmeiras, der Gastgeber belegte damit den zweiten Platz in der Gruppe A und fordert nun im Achtelfinale den Champions-League-Sieger heraus.

„Das ist ein historischer Abend für die MLS, denn wir gehören zu den besten 16 Teams der Welt. Die gesamte MLS kann stolz auf Inter Miami sein“, sagte Javier Mascherano, Trainer des Klubs aus Florida, bei DAZN.

Paris, das Messi im Sommer 2023 nach zwei Jahren verlassen hatte, war zuvor durch einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg über Miamis MLS-Konkurrenten Seattle Sounders als Sieger der B-Staffel in die K.o.-Runde eingezogen. Das Duell zwischen Messi, der am Dienstag seinen 38. Geburtstag feiert, und PSG findet am Sonntag in Atlanta/Georgia statt. Palmeiras trifft am Samstag (beide 18.00 Uhr MESZ) im brasilianischen Duell auf Botafogo FR aus Rio de Janeiro.

Inter Miami war im Hard Rock Stadium vor 60.914 Zuschauern nach Treffern von Tadeo Allende (16.) und Luis Suarez (65.) auf Kurs Richtung Gruppensieg, doch Paulinho (80.) und Mauricio (87.) retten Palmeiras das Unentschieden und auch Platz eins. Der FC Porto und Al Ahly SC trennten sich 4:4 (1:2), beide Teams sind ausgeschieden.

(SID) / Foto: IMAGO