Nach Afrika-Cup: Salah wieder in Liverpools Kader

Mohamed Salah steht nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wie erwartet wieder im Kader des FC Liverpool. Der Ägypter nahm am Dienstag gut gelaunt im Abschlusstraining des englischen Fußball-Meisters vor dem Duell bei Olympique Marseille am Mittwochabend (21 Uhr) teil und zählt somit zum 20-köpfigen Aufgebot.

Teammanager Arne Slot hatte ihn nach einem öffentlichen Zwist längst willkommen geheißen. „Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt“, hatte der Niederländer zuletzt gesagt und beteuerte: „Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt.“

Salah hatte Anfang Dezember für Schlagzeilen gesorgt, als er dem Verein vorwarf, ihn „unter den Bus geworfen“ zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte. Auch von einem fehlenden Verhältnis zu Slot war die Rede. Nach seiner Einwechslung beim 2:0 gegen Brighton & Hove Albion Mitte Dezember und einer Torvorlage erklärte der niederländische Coach die Angelegenheit für erledigt.

Möglicher Salah-Transfer?

Dennoch hatten sich zuletzt Wechsel-Spekulationen um den „Ägyptischen König“ gerankt, der dritterfolgreichster Stürmer in Liverpools Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore) ist. Salah wurde mit einem möglichen Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Während der 33-Jährige beim Afrika-Cup Vierter wurde, blühte bei den Reds Florian Wirtz auf. Liverpool verlor keines der sieben Spiele ohne Salah, Wirtz steuerte sechs Torbeteiligungen bei.

In der Champions League ist Liverpool derzeit Neunter. Mit Siegen über Marseille und Qarabag Agdam (28. Januar) winkt ein Platz unter den besten Acht, gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation für das Achtelfinale.

(SID)/Beitragsbild: Imago