Nach Ajax: Nächster Traditionsklub bringt Bob-Marley-Trikot heraus

Ajax Amsterdam hat in dieser Spielzeit mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde gebrochen. Nun hat ein weiterer Traditionsklub ein Rastafari-Trikot herausgebracht – mit einer besonderen Hommage.

Der Bohemian FC arbeitet bereits seit vielen Jahren an einem Bob-Marley-Trikot, nun wurde das Werk endlich enthüllt. Doch woher stammt die Beziehung des ältesten irischen Vereins zu der verstorbenen Musik-Legende?

„Das Marley-Konzert in Dalymount ist eines der ganz besonderen Musikereignisse in Irland, sein einziges Konzert in Irland und leider auch sein letztes im Freien. Seine Liebe zum Fußball ist allseits bekannt, und dass er vor dem Konzert auf unserem berühmten Rasen spielte, auf dem schon einige der besten Spieler der Welt wie Pele, Best und Zidane gespielt haben, ist unglaublich“, erklärte Bohemians Manager Daniel Lambert.

Künftig wird der irische Erstligist auswärts mit einem weißen Trikot auflaufen, das mit roten, gelben und grünen Streifen ergänzt wird. Zudem befinden sich auf dem Shirt eine Silhouette von Bob Marley und ein gesticktes Etikett des originalen Konzerttickets vom 6. Juli 1980 auf der unteren Vorderseite.

Bringing together two of people’s greatest loves, music and sport, the jersey pays homage to ‘An Afternoon in the Park’, the Marley Dalymount concert, in its design.

