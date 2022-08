Verrückte Wende nach Verkündung! Piastri dementiert Einigung mit Alpine

Beförderung wider Willen, die Formel 1 hat in der „Silly Season“ eine Personalposse: Der französische Rennstall Alpine hat allem Anschein nach ohne Zustimmung von Rennfahrer Oscar Piastri den jungen Australier zum Nachfolger von Fernando Alonso ernannt.

Piastri, bislang Alpine-Ersatzfahrer, werde den Franzosen Esteban Ocon (25) „von 2023 an“ flankieren, erklärte das Team in einer Pressemitteilung.

Piastri: „Ich werde 2023 nicht für Alpine fahren“

In dieser fehlte eine Stimme Piastris, was offenkundig seinen Grund hatte: Am Dienstagabend nämlich meldete sich der 21-Jährige, dessen Management wohl auch mit anderen Teams verhandelt hatte, via Twitter zu Wort.

„Alpine F1 hat ohne meine Zustimmung am späten Nachmittag eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach ich nächstes Jahr für sie fahre. Das ist falsch, ich habe keinen Vertrag mit Alpine für 2023 unterschrieben“, so Piastri, der seinen Standpunkt deutlich machte: „Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren.“

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Das offizielle Statement von Alpine

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022

Piastri gilt als Top-Talent

Piastri gilt als junger Mann mit großen Perspektiven. 2020 triumphierte er in der Formel 3, im Jahr darauf sicherte er sich den Titel in der Formel 2 – ein Doppelschlag, der zuvor lediglich den heutigen Formel-1-Stars Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) gelungen war.

„Oscar ist ein strahlendes und seltenes Talent“, wurde Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer in der Presseaussendung zitiert. Am Dienstagmorgen noch hatte der US-Amerikaner in einer Medienrunde gesagt: „Wir haben einen gültigen Vertrag mit ihm (Piastri;d.Red.) für 2023 und, wenn eine Option in Anspruch genommen wird, für 2024.“

Alonso wechselt zu Aston Martin

Der Wechsel des zweimaligen Weltmeisters Alonso zu Aston Martin zur neuen Saison wurde erst am Montag bekannt gegeben und hatte Alpine überrascht, wie Szafnauer einräumte. Der 41-jährige Spanier beerbt im kommenden Jahr bei den Briten den viermaligen Champion Sebastian Vettel (35), der am Jahresende zurücktritt.

(SID)

Bild: Imago