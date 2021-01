Nach Amiri-Eklat: DFB sperrt Union-Profi für zwei Spiele

via

via Sky Sport Austria

Der DFB hat Unions Florian Hübner nach seiner Auseinandersetzung mit Nadiem Amiri für zwei Spiele gesperrt. Zudem muss der Verteidiger eine Geldstrafe von 20.000 Euro zahlen. Rassismus konnte ihm derweil nicht nachgewiesen werden.

Unsportliches Verhalten | JA

Rassistische Beleidigung | NEIN! 🗣 „Meine Familie und ich stehen uneingeschränkt und aus tiefster Überzeugung für Toleranz und Respekt” so der Kommentar von Florian Hübner. Mehr dazu👉 https://t.co/zyKud1VNqA#fcunion | #NeinZuRassismus pic.twitter.com/hn3fYEzbuV — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 21, 2021

Hübner fehlt den Eisernen in der Fußball-Bundesliga somit wegen unsportlichen Verhaltens in den Partien am Samstag beim FC Augsburg und eine Woche später gegen Borussia Mönchengladbach.

Bild: Imago