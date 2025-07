Nach Amoklauf in Graz: Benefizspiel zwischen Köln und Leicester City

Zwei große europäische Fußballklubs, die in der Steiermark auf Trainingslager sind, treten am Freitag, 25. Juli, zum Benefizspiel zugunsten des Elternvereins des BORG Dreierschützengasse an.

1. FC Köln und Leicester City. Die Teams treten um 17.00 Uhr in der Grazer Merkur Arena gegeneinander an. Organisiert wurde das Match von der IFCS (Internationale Fußballcamps Steiermark GmbH). Der Ticketerlös geht an den Elternverein der am 10. Juni von einer Amoktat betroffenen Schule.

Der deutsche Bundesliga- und der englische Zweitliga-Club (EFL Championship) – letzterer in der vergangenen Saison aus der Premier League abgestiegen – absolvieren derzeit ihr Trainingslager in der Steiermark. Freundschaftsspiele stehen dabei regelmäßig auf dem Programm. Der 1. FC Köln und Leicester City haben sich gemeinsam mit der IFCS entschlossen, mit diesem Spiel ein Zeichen der Solidarität zu setzen und konkrete Hilfe zu leisten, wie das Büro von Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und die IFCS am Freitag mitteilten.

Geißböcke vs. Foxes

Der gesamte Ticketerlös geht an den Elternverein der Schule. Zusätzlich spenden die beiden Vereine sowie die IFCS jeweils 5.000 Euro. Die Stadt Graz stellt die Merkur Arena kostenfrei zur Verfügung. Die symbolische Scheckübergabe in Höhe von 15.000 Euro erfolgt im Rahmen des Spiels der „Geißböcke“ gegen die „Foxes“ an Helga Chibidziura, die stellvertretende Obfrau des Elternvereins. Zudem wird ein kostenfreies Kartenkontingent für Schüler des BORG Dreierschützengasse bereitgestellt. Tickets sind ab sofort zum Preis von 15 Euro über Ö-Ticket erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten freien Eintritt.

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Eber und die Stadionverwaltung unterstützen die Initiative: „Wir freuen uns, durch die mietfreie Bereitstellung der Merkur Arena einen Beitrag leisten zu können. Mein großer Dank gilt der IFCS für die Idee und Organisation dieses Benefizspiels sowie den beiden Clubs, dem 1. FC Köln und Leicester City, für ihr Engagement.“ Auch Landeshauptmann Mario Kunasek und das Land stünden hinter dem Projekt, hieß es: „Das Benefizspiel in der Merkur Arena ist ein starkes Zeichen der Anteilnahme, der Solidarität und des menschlichen Zusammenhalts. Ich danke der IFCS, dem 1. FC Köln, Leicester City und allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre klare Botschaft: Wir lassen die Schulgemeinschaft des BORG in dieser schweren Zeit nicht allein.“

„Solidarität mit Schulgemeinschaft“

Für IFCS-Geschäftsführer Kian Walizadeh ist das Spiel „weit mehr als ein sportliches Event. Es ist ein Zeichen der Solidarität, des Gedenkens und der Unterstützung für eine betroffene Schulgemeinschaft, die tiefe Spuren in unserer Stadt hinterlassen hat.“ Helga Chibidziura vom Elternverein des BORG Dreierschützengasse sagte, man freue sich, dass „so viele Menschen unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen. Dass nun auch aus dem internationalen Sport Unterstützung kommt, zeigt, wie vielfältig und weitreichend die Solidarität ist.“

Bei der Amoktat am 10. Juni war ein früherer Schüler in das Gebäude eingedrungen und hatte neun Schüler und eine Lehrerin mit Schusswaffen ermordet und dann sich selbst getötet.

