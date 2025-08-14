Die Wiener Klubs mussten lange zittern, dennoch ist zumindest dem SK Rapid der Einzug ins Conference-League-Playoff gelungen. Nun kennen die Hütteldorfer ihren Gegner im letzten Duell um den Einzug in die Ligaphase.

Für Rapid gibt es nach dem Krimi gegen Dundee United in der nächsten Woche keine weite Reise. Im Playoff treffen die Wiener auf Györi ETO FC. Die Ungarn drehten ein 1:2 im Hinspiel zu Hause noch auf ein 3:2. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag, den 21.8. in Györ statt, das Rückspiel eine Woche später (28. August) in Hütteldorf.

Die Wiener Austria hätte es bei einem Aufstieg mit NK Celje zu tun bekommen. Der Vorjahres-Viertelfinalist unterlag zu Hause dem FC Lugano zwar 2:4, stieg aber aufgrund des 5:0 im Hinspiel mit einem Gesamtscore von 7:4 auf. Aufgrund des 4:5-Gesamtscores aus Sicht der Veilchen wird nun Banik Ostrava auf die Slowenen treffen.

Neben Rapid: Auch WAC kennt Playoff-Gegner

Ebenfalls im Playoff zur Conference League wird der Wolfsberger AC antreten. Nach dem Aus in der Europa-League-Quali gegen PAOK treffen die Lavanttaler nun auf Omonia Nikosia aus Zypern.

Omonia setzte sich in der 3. Qualirunde gegen Araz-Naxçıvan PFK aus Aserbaidschan mit einem Gesamtscore von 9:0 durch. Das Hinspiel in Aserbaidschan endete mit 4:0, das Rückspiel in Nikosia gewannen die Zyprioten mit 5:0. Das Hinspiel am kommenden Donnerstag findet in Klagenfurt statt, das Rückspiel Ende August auf Zypern.

