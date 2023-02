Nach Aufstieg gegen Flamengo: Geldregen für Al-Hilal-Spieler

Der saudi-arabische Milliardär Prinz Al-Walid bin Talal zahlt jedem Fußballer von Al-Hilal für den 3:2-Sieg bei der Club-WM gegen den Südamerika-Champion Flamengo umgerechnet knapp 250.000 Euro. Durch den Erfolg am Dienstag war das Team ins Finale eingezogen. Der Prinz ist ein großer Fan des saudischen Vereins und kündigte in sozialen Medien an, dass er den Spielern einen ähnlichen Betrag schenken wird, wenn sie das Finale am Samstag ebenfalls gewinnen.

Gegner dort ist der Sieger des Halbfinales zwischen Real Madrid mit David Alaba und dem ägyptischen Verein Al Ahly. Es ist das erste Mal, dass eine saudi-arabische Mannschaft das Finale der Club-WM erreicht hat. Auch der Sportminister des Landes hatte eine Prämie von 125.000 Euro pro Spieler im Falle eines Sieges gegen Flamengo ausgelobt.

(APA) / Bild: Imago