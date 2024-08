Nach Aufstieg ins CL-Playoff: Ligapartie von Salzburg verschoben

Nach dem erfolgreichen Einzug von Red Bull Salzburg ins Champions-League-Playoff hat die ADMIRAL Bundesliga am Dienstagabend über eine Spielverlegung informiert.

Die Partie der Salzburger in der 4. Runde gegen den TSV Hartberg wird verschoben. Das Spiel wäre am Samstag, 24. August um 17 Uhr angesetzt gewesen.

Seit 2021 gibt es für alle Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, eine Spielverschiebung des Meisterschaftsspiels zu beantragen, das zwischen den beiden Playoff-Spielen des Europacups stattfindet. Salzburg hat diese Möglichkeit in diesem Jahr in Anspruch genommen, um zusätzliche Regenerationszeit zu erhalten.

Der Ersatztermin für das Spiel gegen Hartberg wird mit der weiteren Terminisierung der verbleibenden Herbst-Spiele (Runden 6 bis 16) nach den UEFA-Playoff-Spielen bekannt gegeben.

Bundesligaklubs würden von Salzburger CL-Teilnahme profitieren

Schaffen die Salzburger den Sprung in die Ligaphase der Champions League, fließen drei Prozent des Startgeldes (558.600 Euro) in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Klubs der Liga profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen.

Im Falle der Teilnahme an der Europa League sind es 1,5 Prozent, die den Klubs zugutekommen.

