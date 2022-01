Der französische Tennisprofi Ugo Humbert ist nach seinem Erstrunden-Aus bei den Australian Open positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab der Weltranglisten-40. am Mittwoch bei Instagram bekannt. Er werde noch eine Woche in Isolation in Australien bleiben, teilte der 23-Jährige mit. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison hatte Humbert in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Richard Gasquet verloren.

(SID)

Beitragsbild: Imago