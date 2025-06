Nach Aus bei Austria: Gruber zieht es ins Ausland

Nach seinem Aus bei der Wiener Austria findet Andreas Gruber nun einen neuen Klub: Der 29-Jährige unterschreibt beim slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda.

Dort unterzeichnet Gruber einen Vertrag bis 2028. Für die Veilchen absolvierte Gruber 110 Pflichtspiele, erzielte dabei 33 Tore und lieferte 22 Assists. Außerdem stand Gruber in Österreich beim SV Mattersburg (85 Spiele), Sturm Graz (65 Spiele) und dem LASK (50 Spiele) unter Vertrag. Es ist die erste Auslandsstation für den Offensivspieler.

Wie auch die Wiener Austria und der SK Rapid steigt Dunajska Streda in der 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League in den Kampf um das internationale Geschäft ein.

„Ich bin sehr glücklich, einen Vertrag beim DAC zu unterschreiben, ich komme mit dem Ziel, der Mannschaft zu helfen, Trophäen zu sammeln. Ich habe die fantastische Akademie und das Stadion gesehen, und Dunajská Streda liegt in der Nähe von Wien, also musste ich nicht lange über das Angebot des Vereins nachdenken. Ich komme nicht in ein völlig unbekanntes Umfeld, ich habe fünf oder sechs Spiele gegen den DAC gemacht, ich habe einige Tore geschossen. Ich weiß, dass ich hier zu den älteren Spielern gehören werde, aber ich habe in Österreich eine ähnliche Situation erlebt und bin bereit, meinen jüngeren Mitspielern zu helfen, sich zu verbessern“, sagt Gruber in einer Presseaussendung von DAC Dunajska Streda.

(Red.) / Bild: GEPA