Nach Aus bei Olympia: Crosby vor Comeback
Auf den Tag genau vier Wochen nach seinem Aus bei den Olympischen Spielen steht Eishockeystar Sidney Crosby vor dem Comeback.
Der kanadische Stürmer, der sich im Olympia-Viertelfinale in Mailand gegen Tschechien verletzt hatte, steht im Aufgebot der Pittsburgh Penguins für die NHL-Partie am Mittwoch (Ortszeit) bei den Carolina Hurricanes. Pens-Kapitän Crosby hat wegen einer nicht näher spezifizierten Unterkörperblessur elf Spiele verpasst.
„Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein“, sagte der 38-Jährige am Spieltag nach dem Morgentraining. Crosby, der seine 21. NHL-Saison spielt, ist mit bislang 59 Punkten (27 Tore, 32 Assists) bester Scorer seines Teams.
Crosby hatte Kanada bei den Winterspielen im Halbfinale und Finale gefehlt. Die bittere Niederlage im Goldduell gegen die USA (1:2 n.V.) erlebte der dreimalige Stanley-Cup-Sieger als Zuschauer. Danach hatten die Penguins ihren Starspieler auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und waren von einer Ausfallzeit von vier Wochen ausgegangen. Nun ging es etwas schneller.
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(SID) / Artikelbild: Imago