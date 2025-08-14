Nach Aus gegen PAOK: Das ist der nächste WAC-Gegner

Der nächste Europacup-Gegner des WAC steht fest.

Nach dem Aus in der Europa-League-Quali gegen PAOK treffen die Lavanttaler nun im Conference-League-Playoff auf Omonia Nikosia aus Zypern.

Omonia setzte sich in der 3. Qualirunde gegen Araz-Naxçıvan PFK aus Aserbaidschan mit einem Gesamtscore von 9:0 durch. Das Hinspiel in Aserbaidschan endete mit 4:0, das Rückspiel in Nikosia gewannen die Zyprioten mit 5:0.

Die Playoff-Partien werden am 21. August (Hinspiel) und 28. August (Rückspiel) ausgetragen.

(Red.)

Bild: GEPA