Nach Ausraster: Stroll kommt mit blauem Auge davon

Für seinen Wutausbruch beim Grand Prix in Katar hat Formel-1-Pilot Lance Stroll eine schriftliche Verwarnung durch den Motorsport-Weltverband FIA erhalten. Darin sei der Aston-Martin-Fahrer erinnert worden, dass er sich an den Ethikcode und die Verhaltensrichtlinien halten müsse, teilte die FIA am Freitag mit. Stroll habe sich für seine Aktionen entschuldigt.

Der Kanadier hatte während der Qualifikation zum Rennen in Katar die Fassung verloren. Zunächst warf er nach seinem frühen Aus sein Lenkrad aus dem Auto, kurz darauf schubste er seinen Physiotherapeuten vor laufender Kamera. Beim TV-Interview, das für alle Fahrer verpflichtend ist, zeigte er sich übel gelaunt, antwortete nur mit wenigen Worten und ging dann einfach weiter.

Nach dem Hauptrennen, bei dem er durch eine Zeitstrafe aus den Punkteplätzen rutschte, bezeichnete Stroll die Streckenkommissare als ahnungslos. Der 24-Jährige befindet sich seit Monaten im sportlichen Tief und ist im teaminternen Duell mit Routinier Fernando Alonso (42) chancenlos. Seine Ablösung bei Aston Martin gilt dennoch als unwahrscheinlich, weil sein Vater Lawrence Stroll Besitzer des Rennstalls ist.

(APA)/Bild: Imago