Nach Ausschlüssen: Sperren für Nwaiwu und Wüthrich stehen fest

Nach den Roten Karten am vergangenen Spieltag stehen nun die Sperren für Sturms Gregory Wüthrich und WAC-Akteur Chibuike Nwaiwu fest.

Wüthrich zog im Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg nach einem katastrophalen Pass von Tomi Horvat gegen Yorbe Vertessen die Notbremse und flog vom Platz. Der Verteidiger erhält vom Senat 1 eine Sperre für ein Spiel wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Der 30-Jährige verpasst somit das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X!).

In den folgenden beiden Duellen mit dem ersten Verfolger Austria Wien ist der Abwehrchef der Grazer wieder spielberechtigt.

Rot für Wüthrich nach Notbremse

WAC-Verteidiger Chibuike Nwaiwu wurde wegen einer Tätlichkeit am Freitagabend im Gastspiel bei Blau-Weiß (2:1) für zwei Spiele gesperrt. Eine Partie wurde vom Strafsenat aber auf sechs Monate bedingt nachgesehen. Der 21-Jährige wurde nach einer Tätlichkeit gegen Blau-Weiß-Spieler Alexander Schmidt vom Platz gestellt. Nwaiwu fehlt somit fix am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Rapid (ab 14 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X!). In der darauffolgenden Woche wäre der Defensivspieler gegen Salzburg momentan wieder spielberechtigt.

Tätlichkeit: Nwaiwu fliegt vom Platz

Bild: GEPA