Nach Ausschluss gegen WAC: Sperre gegen Anderson steht fest

Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga hat die Sperre gegen Blau-Weiß-Linz-Akteur Anderson verkündet.

Der Flügelverteidiger flog beim Gastspiel beim Wolfsberger AC (0:3) in der ersten Hälfte mit Rot vom Platz. Der Brasilianer traf Rene Renner beim Attackieren unabsichtlich voll am rechten Knöchel und musste – nach VAR-Intervention – mit Rot vom Rasen. Renner konnte die Partie fortsetzen.

Nun steht die Sperre gegen den 27-Jährigen fest: Anderson muss aufgrund von „rohem Spiel“ zwei Partien aussetzen, eines davon bedingt.

Renner über Andersons Rot-Foul: „Passiert im Fußball“

Bild: GEPA