Nach Ausschluss von Klub-WM: Club León zieht vor den CAS

Der achtmalige mexikanische Fußballmeister Club León zieht nach seinem Ausschluss von der Klub-WM in den USA vor den CAS. Wie der Internationale Sportgerichtshof am Freitag mitteilte, fordert León die Wiedereingliederung in den Wettbewerb. Der Fall soll ab dem 5. Mai verhandelt werden, die Klub-WM beginnt am 14. Juni.

Im März hatte die Berufungskommission des Weltverbandes FIFA León ausgeschlossen, da der Verein um den früheren Münchner James Rodríguez „die Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballklubs“ nicht erfülle. Club León hat in José de Jesús Martínez Patino den gleichen Eigentümer wie CF Pachuca (Gruppengegner von Red Bull Salzburg), der ebenfalls für das Turnier qualifiziert ist.

León: „Eigenständiges und souveränes Team“

León hatte daraufhin erklärt, der Ausschluss verstoße „gegen den Geist des fairen Wettbewerbs“, man sei ein „unabhängiges, eigenständiges und souveränes Team“. Der Verein schrieb: „Wir werden alles tun, um unseren Platz bei der Klub-Weltmeisterschaft zu verteidigen“, nun folgte der Gang vor den CAS.

Die FIFA hatte im November 2024 eine Untersuchung durch eine unabhängige Kommission eröffnet, die den Vertretern der Klubs die Möglichkeit gab, nachzuweisen, dass sie als zwei unabhängige Vereine agieren. Der Weltverband kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist.

Ersatzkandidat für Klub-WM fordert Ausschluss

Einen möglichen Ersatzverein hat die FIFA noch nicht bekannt gegeben. Allerdings ist der Klub Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) aus Costa Rica ebenfalls vor den CAS gezogen, um den Ausschluss von mindestens einem mexikanischen Team zu erwirken und selbst einen Platz bei der WM zu erhalten. Dieser Fall wird am 23. April verhandelt.

Club León und Pachuca hatten sich über den Gewinn des CONCACAF Champions Cups (2023 und 2024) für die Klub-WM qualifiziert. León würde in Gruppe D unter anderem auf den FC Chelsea treffen.

Die Klub-WM wird erstmals als Vier-Wochen-Megaevent ausgetragen. Europa stellt mit zwölf Teams das größte Kontingent, aus der Bundesliga sind Bayern München und Borussia Dortmund dabei.

(SID) / Foto: IMAGO