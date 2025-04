Nach Ausschreitungen: Remis im „Derby della Capitale“

Lazio und AS Roma haben sich in einem hitzigen Römer Stadtderby 1:1 getrennt.

Alessio Romagnoli brachte Lazio im „Derby della Capitale“ per Kopf nach einem Freistoß in Führung (47.). Matias Soulé sorgte mit einem prächtigen Distanzschuss (69.) dafür, dass die Roma auch im 16. Ligaspiel in Folge ungeschlagen blieb. Lazio ist damit Sechster, die Roma zwei Punkte dahinter Siebenter. Vor der Partie der beiden Erzrivalen war es zu Ausschreitungen gekommen.

Laut der Nachrichtenagentur ANSA hatten 500 meist vermummte Roma-Anhänger versucht, in die den Lazio-Anhängern zugewiesene Zone zu gelangen. An einem anderen Ort wurden Flaschen und Steine geschmissen, die Exekutive setzte dort Tränengas und Wasserwerfer ein. Laut Polizeiangaben wurden 13 Polizisten verletzt.

(APA) / Artikelbild: Imago