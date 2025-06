Nach Austria-Leihe: Neuer Klub für Perez Vinlöf

Matteo Perez Vinlöf wechselt nach seiner Leihe bei der Wiener Austria zu Dinamo Zagreb. Das gibt der FC Bayern München am Montag offiziell bekannt.

Im Winter 2022 war der schwedische U21-Nationalspieler im Alter von 17 Jahren aus seiner Heimat zu den Bayern gekommen. Der Linksverteidiger hatte im vergangenen Sommer einen Profivertrag bis 2027 unterzeichnet.

Vinlöf war in der zurückliegenden Saison an den FK Austria Wien ausgeliehen, kam unter Trainer Stephan Helm regelmäßig in insgesamt 38 Pflichtspielen zum Einsatz (ein Treffer). Zuvor war er unter anderem insgesamt 26 Mal bei den FC Bayern Amateuren aufgelaufen (ein Tor).

Die Austria hatte sich ebenfalls um eine fixe Verpflichtung bemüht.

Artikelbild: GEPA