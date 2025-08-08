Nach Auswechslung in Ostrava: Dragović gegen WAC fraglich

Aleksandar Dragović ist für das kommende Spiel der Wiener Austria gegen den Wolfsberger AC (am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen) fraglich. Der Abwehrchef der „Veilchen“ hat sich im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League beim 3:4 auswärts gegen Baník Ostrava verletzt und musste in der 80. Minute ausgewechselt werden.

Gegenüber der „Heute“ sagte Dragović nach dem Spiel: „Ich fürchte, es ist ein Muskelfaserriss.“

Eine Bestätigung dafür gibt es jedoch bislang nicht. Laut Cheftrainer Stephan Helm, der sich heute in der Pressekonferenz äußerte, habe beim Routinier die Gesäßmuskulatur „zugemacht“. Helm ist aktuell noch optimistisch, dass Dragović am Wochenende einsatzfähig sein könnte.

