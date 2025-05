Nach Auszeit: Olympia-Zweite Ulbing beendet Karriere endgültig

Snowboarderin Daniela Ulbing hat ihre Karriere beendet. Nach der Pause in der vergangenen Saison, in der sie sich dem Studium der Angewandten Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien widmete, wird die Olympia-Zweite 2022 nicht mehr in den Wettkampfsport zurückkehren.

„Ich habe auch nach meiner Auszeit keine leistungsbezogenen Ziele mehr definieren können, und darunter hat natürlich die Motivation gelitten“, erklärte die 27-Jährige.

Ihr fehlen „die paar Prozent, um in der Vorbereitung alles zu geben, damit ich im Winter wieder um Siege und Podestplätze mitfahren kann“, daher „ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um neue Prioritäten zu setzen“, erklärte Ulbing. Die Kärntnerin wurde 2017 in der Sierra Nevada Weltmeisterin im Parallelslalom, 2023 bei der WM in Bakuriani kam sie auf Platz zwei im Parallel-Riesentorlauf. Sie feierte elf Weltcupsiege und holte drei kleine Kristallkugeln.

„Ich habe das Gefühl, viel erreicht zu haben, daher blicke ich auch mit Stolz auf meine Karriere zurück“, sagte Ulbing. Sie werde dem Snowboarden aber nicht den Rücken kehren, sondern könne sich vorstellen, ihre Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben.

(APA) / Artikelbild: GEPA