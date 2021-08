Nach Barca-Aus: Messi-Entscheidung wohl gefallen

Lionel Messi und der FC Barcelona sind Geschichte. Der Superstar unterschreibt keinen neuen Vertrag bei den Katalanen. Doch wohin zieht es den argentinischen Edeltechniker? Jetzt hat sich Messi offenbar entschieden.

Geht es jetzt ganz schnell? Nachdem Superstar Lionel Messi und der FC Barcelona getrennte Wege gehen, hat Messi sich wohl bereits für einen neuen Verein entschieden!

“Lionel Messi hat sich für PSG entschieden”, berichtet der gut informierte Journalist Mohamed Bouhafsi. Sky kann die Info bestätigen.

Laut Bouhafsi macht PSG offenbar ernst und bereitet einen Zweijahresvertrag bis Juni 2023 mit Option auf Verlängerung von einer weiteren Saison vor.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.

