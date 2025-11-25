Nach Barca-Gerüchten: Kane äußert sich erstmals

„Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet“, sagte der Münchner Stürmer der Bild zu Berichten, wonach er in Barcelona Wunschkandidat als Nachfolger von Robert Lewandowski sein soll.

„Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, sagte der 32-Jährige.

Freude auf London-Rückkehr

Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2027. „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison“, sagte Kane, der sich erst mal auf eine London-Rückkehr freut.

Am Mittwoch (21.00 Uhr) steht für den langjährigen Tottenham-Stürmer das Champions-League-Auswärtsspiel mit den Bayern beim FC Arsenal an.

Mit Blick auf seine langfristige Bayern-Zukunft verwies Kane auch auf die WM im Sommer. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde. Dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist“, sagte Englands Nationalmannschaftskapitän.