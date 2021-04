Nach Barca-Treffen: Haaland-Gespann jetzt in Madrid

Jungstar Erling Haaland von Borussia Dortmund prüft offenbar seine Transferoptionen. Seine Berater und sein Vater wurden in Barcelona gesichtet und trafen sich mit Barca-Boss Joan Laporta. Wenig später zog das Gespann nach Madrid weiter.

Alf-Inge Haaland, Vater des Stürmers, und dessen Berater Mino Raiola trafen sich am Donnerstag mit Vertretern des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona. Am Flughafen El Prat in Barcelona wurden Papa Haaland und Raiola vom Fahrer des Klubpräsidenten abgeholt.

Gegen Abend, so berichtet Sky Italia Experte Fabrizio Romano, ist das Gespann dann nach Madrid weitergezogen. Berater und Haaland-Vater Alf-Inge sollen sich nach den Gesprächen mit Barca noch am selben Tag mit den Verantwortlichen von Real Madrid besprechen.

Confirmed. Mino Raiola is in Madrid *right now* after leaving Barcelona on a private flight. There is also the Haaland’s father with him.

After meeting with Barcelona president Laporta, Raiola will talk today also with Real Madrid about Haaland deal. ⚪️ #Haaland #RealMadrid

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021