Nach Barça-Wechsel: Demir in den Fußstapfen von Krankl, Polster & Co.

Mit seinem – vorerst leihweisen – Wechsel zum FC Barcelona wird ÖFB-Youngster Yusuf Demir zum Spieler eines der prominentesten Teams der Fußballwelt. Doch auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben einige österreichische Spieler den Sprung nach Spanien gewagt – und auch in eher kurzen Zeitspannen für Begeisterung gesorgt.

Insgesamt 15 rot-weiß-rote Profis waren bislang in der höchsten spanischen Spielklasse aktiv. Sofern Demir Einsatzzeit bei den Profis erhält, würde er in diese überschaubare Riege vorstoßen – und gleichzeitig Österreichs erster Barcelona-Profi seit Hans Krankl vor mehr als 40 Jahren werden.

Neben dem ehemaligen Torjäger und aktuellen Sky-Experten waren auch andere Nationalspieler schon in Spanien aktiv: Neben Toni Polster, Andreas Ogris und Dietmar Kühbauer wagten zuletzt auch Andreas Ivanschitz und Maximilian Wöber einen Abstecher auf die iberische Halbinsel. Zumindest ein Legionär wird aber in jedem Fall demnächst neu in der Statistik aufscheinen: David Alaba wird bekanntlich in der kommenden Saison für Real Madrid spielen.

