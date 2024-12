Nach Baumgart-Aus: HSV gelingt Befreiungsschlag beim KSC

Der Hamburger SV hat in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart den erhofften Befreiungsschlag gelandet.

Die Norddeutschen gewannen dank eines Doppelpacks von Jean-Luc Dompe beim Karlsruher SC mit 3:1 (1:1) und machten einen Riesensprung in der Tabelle von Platz zehn auf Rang zwei. Für den HSV war es nach vier Ligaspielen ohne Sieg der erste Dreier.

Mann des Tages im Karlsruher Wildpark war Dompe. Der Franzose brachte seine Mannschaft zunächst in Führung (23.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Schleusener (36.) sorgte er per Traumtor in den Winkel (55.) für das 2:1. Die Entscheidung durch den eingewechselten Davie Selke (87.) bereitete Dompe mustergültig vor.

Wieder kein Sieg für Klose und Thioune

Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf können einfach nicht mehr gewinnen. Die beiden Traditionsklubs trennten sich in einem kuriosen Duell am Sonntag 2:2 (1:0) und sind damit in der 2. deutschen Bundesliga jeweils seit vier Spielen sieglos.

Die Aufstiegsplätze sind allerdings weiterhin nur einen (Düsseldorf) bzw. vier (Nürnberg) Punkte entfernt. Während die Fortuna mit Trainer Daniel Thioune in der Krise langfristig verlängert hat, wächst beim FCN der Druck auf Miroslav Klose.

Ulm und Fürth teilen Punkte im Kellerduell

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen wichtigen Schritt raus aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Bei Aufsteiger SSV Ulm kam das Team von Trainer Jan Siewert nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und steht auf Rang 13 nur zwei Punkte vor den Ulmern, die sich mit dem fünften Remis in Serie auf den Relegationsplatz 16 schoben.

Im Mittelpunkt stand vor allem der Video Assistant Referee (VAR). Einen strittigen Handelfmeter verwandelte Julian Green zur Führung für die Gäste (16.), Semir Telalovic traf nach einem vermeintlichen Foul von Maximilian Dietz an Maurice Krattenmacher ebenfalls vom Punkt zum Ausgleich (45.+1). Fürth-Keeper Nahuel Noell war in der richtigen Ecke, ließ den Ball aber unglücklich unter seinem Körper durch.

