Bitter für Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund. Der 21-Jährige hat sich laut Trainer Erik ten Hag eine „kleine Verletzung“ zugezogen und wird im Premier-League-Duell von Manchester United mit dem FC Fulham am Samstag (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) definitiv fehlen.

„Es ist eine kleine Verletzung. Er wird zwei bis drei Wochen fehlen“, so ten Hag in der Pressekonferenz gegen den Tabellenzwölften der Premier League über den Dänen. „Das passiert und ist das Risiko, [wenn man] mit hoher Intensität spielt und trainiert. Wie gesagt, es ist keine große Verletzung, aber er muss ein, zwei, drei Wochen warten.“ Neben Hojlund werden auch Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount und Anthony Martial das Spiel verpassen.

Höjlund mit beachtlicher Serie

Höjlunds beachtliche Serie wird somit unterbrochen. Der 21-Jährige traf in den letzten fünf Ligaspielen der „Red Devils“ in Folge, am vergangenen Spieltag gegen Aufsteiger Luton Town (2:1-Sieg) sogar doppelt.

Auch in seiner letzten Partie vor dieser Serie traf Höjlund für United, zwischenzeitlich verpasste er jedoch ein Spiel krankheitsbedingt. Der Däne ist mit 21 Jahren und 14 Tagen der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte, der in sechs aufeinanderfolgenden Partien mindestens einmal getroffen hat.

Dank seiner Torserie von sechs Spielen am Stück trug sich der 21-Jährige auch in die Geschichtsbücher von Manchester United ein. Sechs Spiele in Serie haben für United nämlich nur die Vereinsikonen Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy und Eric Cantona getroffen.

(Red.) / Bild: Imago