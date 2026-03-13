Nach Brandt: BVB verkündet zwei weitere Abgänge

Nach Julian Brandt werden im Sommer zwei weitere Stars Borussia Dortmund verlassen.

Wie BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken im Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ erklärte, haben Verteidiger Niklas Süle und Mittelfeldmann Salih Özcan keine Zukunft beim Klub von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer.

„Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen“, sagte Ricken.

Zwei weitere Verkaufskandidaten beim BVB

Neben den Trennungen von Brandt, Süle und Adeyemi soll der Umbruch im Sommer noch größer ausfallen. Nach dem bitteren Aus in den Playoffs der Champions League fehlen wichtige Millionen. Netto kann der Klub im Sommer lediglich rund 25 bis 30 Millionen Euro investieren. Bedeutet: Dortmund wird Spieler verkaufen müssen, um auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu bleiben.

Zwei Namen stehen dabei besonders im Fokus – Serhou Guirassy und Karim Adeyemi.

Guirassy-Entscheidung erst am Saisonende

Serhou Guirassy bleibt eine der spannendsten Personalien im BVB-Kader. Der Angreifer verfügt über eine Ausstiegsklausel von rund 50 Millionen Euro – allerdings nur gültig für bestimmte europäische Topklubs.

Für den Torjäger besteht kein Druck, die Guirassy-Seite lässt sich Zeit und hört sich aktuell alle Optionen an. Eine Entscheidung ist erst am Saisonende zu erwarten.

Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist weiterhin ein Thema, allerdings kein bevorzugtes Ziel des Stürmers. Guirassy gilt weiterhin als ambitioniert und erfolgshungrig, weshalb ein Verbleib in Europa als wahrscheinlicher gilt.