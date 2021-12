Nach brisanter Zwayer-Kritik: Strafanzeige gegen Bellingham – DFB ermittelt

Es war nicht nur auf dem Rasen ein heißes Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Auch abseits des Grüns kochten die Emotionen hoch. Die Aussagen von Jude Bellingham zur Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer haben nun vielleicht ein folgenschweres Nachspiel.

„Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, polterte Dortmunds Jung-Star Jude Bellingham nach dem Klassiker am Mikrofon von Viaplay.

Die Aussagen können nun durchaus schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Schiedsrichter-Beobachter Marco Haase hat nach Bild-Informationen Strafanzeige wegen Verleumdung, Nachrede und Beleidigung gegen den 18-Jährigen gestellt. Es droht eine nachträgliche Sperre für den Edeltechniker.

DFB nimmt Ermittlungen auf

Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits Ermittlungen aufgenommen. „Der Kontrollausschuss wird die Äußerung des Dortmunder Spielers Jude Bellingham auf ihre sportstrafrechtliche Relevanz prüfen“, ließ der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner den SID wissen.

Der Auslöser für Bellinghams harschen Worte ereignete sich in der Schlussphase des Top-Spiels. Eine bayrische Ecke landet in der 75. Minute an der Hand von Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels. Zunächst lässt Schiedsrichter Zwayer das Spiel weiterlaufen, geht dann nach Hinweis des Videoassistenten an den Monitor und entscheidet doch auf Elfmeter.

Für Bellingham eine Fehlentscheidung. „Für mich war das kein Elfmeter. Hummels schaut nicht einmal auf den Ball und versucht sich nur aus dem Gedränge freizukämpfen“, analysiert der BVB-Youngster im Gespräch mit dem schwedischen Streaminganbieter Viaplay nach Abpfiff und schießt dann heftig gegen Referee Zwayer.

Zwayer im Schiedsrichter-Skandal im Rampenlicht

Damit bezog sich Bellingham auf den Schiedsrichter-Skandal um Robert Hoyzer aus dem Jahr 2004. Zwayer hatte den Akten zufolge als Assistent Geld vom Drahtzieher Robert Hoyzer angenommen. Später deckte er den Skandal mit auf, eine Manipulation wurde ihm trotz Sperre nie nachgewiesen.

(skysport.de/SID) / Bild: Imago