Nach Bundesliga-Abstieg: Austria Klagenfurt präsentiert neuen Cheftrainer

Rolf Landerl wird die Klagenfurter Austria als Chefcoach in die Saison 2025/26 der ADMIRAL 2. Liga führen.

Der 49-jährige Wiener löst damit Carsten Jancker ab, der von TGI-Gold-Investor Helmut Kaltenegger installiert wurde. Als Assistenten stehen ihm Guido Frank sowie Marc Lamberger (Tormänner) und Bernie Sussitz (Athletik) zur Seite, die weiterhin dem Trainerstab angehören. Sandro Zakany bleibt als Teammanager an Bord. Das geben die Klagenfurter am Samstag bekannt.

„Rolf Landerl kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft. In den Gesprächen wurde schnell klar, dass er die perfekte Lösung für die Austria ist, weil er sich mit unserer Ausrichtung total identifiziert. Er hat Lust, mit jungen Spielern zu arbeiten, sie zu pushen und zu entwickeln. Das Trainerteam mit Rolf Landerl an der Spitze genießt unser Vertrauen und erhält unsere volle Unterstützung“, sagt Mario Brkljaca, Geschäftsführer Sport bei der Austria.

Landerl: „Musste nicht lange nachdenken“

„Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange nachdenken. So bitter der Abstieg aus der Bundesliga auch war, so groß ist nun die Chance, sich neu aufzustellen und wieder anzugreifen. Ich freue mich über das Vertrauen der Vereinsführung, stehe vollauf hinter dem Konzept und werde alles dafür tun, meinen Teil zum Erfolg der Austria Klagenfurt mit einer jungen, hungrigen Mannschaft beizutragen“, so Landerl.

Bild: SK Austria Klagenfurt