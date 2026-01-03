Nach Chelsea-Beben: Maresca-Gerüchte lassen Guardiola kalt

Starcoach Pep Guardiola von Manchester City hat gelassen auf den Abschied von Enzo Maresca beim FC Chelsea reagiert.

Guardiola verwies einmal mehr auf seinen Vertrag bis 2027, nachdem zuletzt über eine mögliche Ablösung durch Maresca bei den Cityzens spekuliert worden war. „Ich habe einen Vertrag. Ich habe tausend Millionen Mal gesagt: Ich bin glücklich und ich will mit meinem Team kämpfen“, betonte der Katalane.

Maresca und der Klub-Weltmeister FC Chelsea hatten sich am Neujahrstag getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben.

Guardiola über Maresca-Entlassung: Chelsea verliert „einen unglaublichen Menschen“

„Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Chelsea meiner Meinung nach einen unglaublichen, unglaublichen Trainer und einen unglaublichen Menschen verliert“, sagte Guardiola: „Aber das ist eine Entscheidung der Vereinsführung von Chelsea, daher habe ich dazu nichts zu sagen.“

Mit Blick auf die Zukunft ergänzte der 54-Jährige, dass er „noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr“ habe: „Ich bin gerne hier, Sie werden sehen.“ Die Klubführung unterstütze ihn, betonte Guardiola, der seit 2016 City-Coach ist: „Das hat sich in der letzten Saison gezeigt, als wir zwei, drei Monate lang kein einziges Spiel gewonnen haben.“

Manchester, das mit vier Punkten Rückstand auf den FC Arsenal auf Platz zwei liegt, trifft am Sonntag (ab 18:30 Uhr LIVE bei Sky & mit Sky X!) in der Premier League auf Chelsea. Bei den Blues hat interimsweise U21-Coach Calum McFarlane die Leitung übernommen.

(SID) / Foto: IMAGO