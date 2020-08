Nach CL-Aus: Pique bietet Rücktritt an

via

Der FC Barcelona erlebt in der Champions League beim 2:8 gegen den FC Bayern ein historisches Debakel.

Gerard Pique nahm in seiner Analyse nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund und bot sogar seinen Rücktritt an. “Wir sind auf Grund gelaufen, es ist schrecklich, eine Schande. Dieser Klub braucht Veränderungen. Da spreche ich nicht nur vom Trainern und von Spielern, es muss sich auf allen Ebenen etwas tun. Ich wäre der Erste, der gehen würde, sollte es den Klub weiterbringen“, so der Innenverteidiger bei Eleven Sports 1.

Bild: GEPA