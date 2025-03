Nach CL-Aus: Slot mit Liverpool vor erster Titelchance

Das bittere Champions-League-Aus ist abgehakt, nun kann der FC Liverpool nach den erfolgreichen Klopp-Jahren unter dem neuen Trainer Arne Slot seinen ersten Titel gewinnen. „Wir freuen uns darauf, ein Finale zu spielen, das sollte man in diesem Land mit so vielen guten Teams in jeder Konkurrenz nicht für selbstverständlich halten“, sagte Slot mit Blick auf das League-Cup-Finale am Sonntag (17.30 Uhr) im Wembley-Stadion gegen Newcastle United.

Slot ist allerdings „nicht einverstanden“, dass den Reds gegen Newcastle – in der Liga aktuell nur Tabellensechster – die Favoritenrolle zuteil wird. „Wenn du ein Finale erreichst, ist es immer ein großer Moment für sie und auch für uns. Wir spielen nicht jedes Jahr ein Finale.“

Motivationsprobleme gab es laut Slot nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Champions League gegen gegen Paris Saint-Germain nicht. „Unsere Tabellenposition ist ein Grund, warum wir weiter machen“, sagte der Coach des Premier-League-Spitzenreiters, der auf den verletzten Trent Alexander-Arnold verzichten muss: „Wenn wir in einem Wettbewerb ausscheiden, dann ist es besser, es wie gegen PSG als wie gegen Plymouth zu tun.“

In der Premier League steht der FC Liverpool komfortabel mit 15 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach dem vorzeitigen Aus im FA Cup gegen den Zweitligisten Plymouth und in der Champions League ist der Ligapokal neben der Meisterschaft nur noch eine von zwei möglichen Titelchancen in dieser Saison.

(SID) Foto: GEPA