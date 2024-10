Nach CL-Blamage: Bayern in der Bundesliga gefordert

Bayern München will sich nach der 1:4-Blamage beim FC Barcelona in der Champions League in der deutschen Bundesliga rehabilitieren.

Bei Schlusslicht VfL Bochum hofft das Team von Trainer Vincent Kompany am Sonntag (15.30 Uhr) auf eine Reaktion, die Tabellenführung in der Liga soll gefestigt werden. „Wir sollten nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern schnell daraus lernen, damit wir schon in Bochum eine bessere Leistung zeigen“, sagte der 38-jährige Belgier.

An der grundsätzlichen Idee des mitreißenden Kompany-Stils haben die Münchner nach sieben Siegen in elf Pflichtspielen keine Zweifel. „Wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Vehement stellt er sich als Abteilung Attacke dabei gegen Schuldzuweisungen, wie etwa an die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano, die er „billig“ findet.

Schwerer Stand für Laimer

„Es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber wir befinden uns auf einem guten Weg. Wir müssen das Spiel analysieren“, sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich vor dem Gastspiel in Bochum. Der VfL wird derzeit vom Interims-Duo Markus Feldhoff und Murat Ural betreut, die auf den entlassenen Ex-Salzburger Peter Zeidler folgten.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer hat unter Kompany indes einen schweren Stand, als Rechtsverteidiger kommt der 27-jährige Salzburger derzeit häufig zu Kurzeinsätzen. Im zentralen Mittelfeld scheinen nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic weiter Kimmich und Neuzugang Joao Palhinha gesetzt zu sein. Mit Leon Goretzka gibt es einen zusätzlichen Konkurrenten für die Position im Zentrum.

Auch Leipzig & Dortmund wollen gewinnen

RB Leipzig will im Kampf um die Tabellenführung mit den punktgleichen Bayern am Samstag (15.30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) gegen den SC Freiburg vorlegen. Nach dem besten Start der Clubgeschichte mit 17 Zählern in sieben Spielen muss Trainer Marco Rose allerdings mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Xavi Simons verzichten. Der 21-jährige Niederländer zog sich in der Champions League gegen den FC Liverpool (0:1) eine Bänderverletzung im linken Knöchel zu. Damit könnte ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner mehr Einsatzminuten bekommen, seine beiden rot-weiß-roten Teamkollegen Nicolas Seiwald (Adduktoren) und Xaver Schlager (Kreuzbandriss) sind derzeit nicht einsatzfähig.

Borussia Dortmund hofft ebenfalls wieder auf ein Erfolgserlebnis. Trainer Nuri Sahin äußerte Verständnis für die massive Kritik an seiner taktischen Umstellung auf eine Fünferkette bei der 2:5-CL-Pleite bei Real Madrid und übte Selbstkritik. „Das ist das Schicksal eines Trainers. Alles, was wir machen, wird bewertet. Damit kann ich umgehen. Keiner der Kritiker will mir persönlich etwas“, sagte der 36-Jährige zu den jüngsten Vorwürfen, er habe das Spiel am Dienstagabend im Bernabéu-Stadion vercoacht. „Das musst du auf dem Niveau aushalten. Sonst hast du bei Borussia Dortmund nichts verloren.“

Gegen den FC Augsburg sollen nun die Wogen geglättet werden. Sahin hofft, dass das lange Warten auf den ersten Bundesliga-Auswärtssieg in dieser Saison endet: „Wir sind einfach mal dran, es sollte auch mal klappen, dass wir auswärts gewinnen. Für uns ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn man auf die Tabelle schaut, müssen wir oben dranbleiben“, sagte der Coach, der bis zur Länderspielpause allerdings auf Verteidiger Niklas Süle verzichten muss.

Titelverteidiger Bayer Leverkusen hofft vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) bei Werder Bremen auf das Comeback von Victor Boniface. Der Torjäger war vor etwa einer Woche in einen Verkehrsunfall verwickelt. „Wenn es möglich ist und er sich besser fühlt, kommt er mit nach Bremen. Das entscheiden wir nach dem Abschlusstraining“, sagte der Coach. In der Königsklasse hatte Boniface beim 1:1 bei Stade Brest als „Vorsichtsmaßnahme“ gepasst. Fehlen wird Amine Adli, der sich in Frankreich einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen hat.

