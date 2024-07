Nach Copa-Erfolg: Ausschreitungen in Buenos Aires

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ist es nach dem Copa-America-Erfolg der Albiceleste um Starspieler Lionel Messi zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Menschen hatten sich bis in die frühen Morgenstunden rund um den berühmten Obelisken versammelt, nach etwa vier Stunden beendete die Polizei die Feierlichkeiten und räumte die Straßen auch mithilfe von Wasserwerfern.

BUENOS AIRES AT 3AM RIGHT NOW 🤯 pic.twitter.com/D5TeWzp4rm

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 15, 2024