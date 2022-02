Nach Corona-Verdacht: Entwarnung bei Ulreich

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky bestand bei Sven Ulreich der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Dieser hat sich nicht bestätigt.

Der Neuer-Vertreter fehlte am Mittwochvormittag beim Training, da er am Vortag einen überhöhten Wert hatte, weshalb am Mittwoch nachgetestet werden musste. Dieser Test fiel negativ aus, zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Für die Bayern wäre ein Ausfall von Ulreich besonders bitter gewesen, da Manuel Neuer aufgrund seiner Meniskus-OP wochenlang fehlen wird.

Ersatzleute mit wenig Spielpraxis

Ulreich trainierte am Mittwochnachmittag auch bereits wieder an der Säbener Straße. Hätte er pausieren müssen, wären als Alternativen nur noch die arrivierte Nummer drei Christian Früchtl sowie U19-Keeper Johannes Schenk übrig geblieben. Beide sind allerdings noch ohne Bundesliga-Einsatz und verfügen auch über wenig Spielpraxis.

Früchtl absolvierte sein letztes Pflichtspiel für die Bayern-Reserve in der Regionalliga im September 2021, Schenk im Dezember. Immerhin wirkte der 20-Jährige in der vergangenen Woche bei einem Testspiel der zweiten Mannschaft gegen Wacker Innsbruck (4:0) 57 Minuten mit. Youngster Lukas Schneller fehlt dagegen zurzeit verletzungsbedingt.

Musiala positiv getestet

Trotz der Entwarnung bei Ulreich musste der Rekordmeister am Mittwoch einen Coronafall in seinen Reihen vermelden. Youngster Jamal Musiala wurde positiv getestet.

Trainer Julian Nagelsmann muss für die Aufgaben in der Bundesliga beim VfL Bochum am Samstag und bei RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch damit ohne den Mittelfeldspieler planen.

(skysport.de) / Bild: Imago